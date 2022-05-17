التموين: على أصحاب البطاقات التموينية إدراج هواتفهم المحمولة لتحديث البيانات

كتب أحمد عرفة

علق محمد سعد الله، مدير مديرية التموين ، بالإسكندرية على طلب وزارة التموين من حاملي بطاقات التموين من أرباب الأسر، إدخال أرقام هواتفهم المحمولة لتحديث البيانات، قائلاً: "لأسباب لابد قبل عرضها العودة للخلف قليلاً لفهم طبيعة الشكاوى الخاصة، بتحديث البيانات، حيث أن بطاقات التموين على مستوى الجمهورية تغطي نحو 22 مليون بطاقة، تخدم نحو حوالي 72 مليون فرد، بما يعادل 70% من الشعب المصري، تحت مظلة البطاقات التموينية".

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الدولة حريصة على ذهاب الدعم لمستحقيه، ولذا وضعت الدولة بعض المحددات الرئيسية للتأكد من أن الدعم سيذهب لمستحقيه.

وتابع: "أولها الفئة الأولى بالرعاية، وهناك مراحل تمت لمراجعة ذلك سواء على الدخول أو ملكية السيارات أو بطاقات الرقم القومي أو المدارس والمصروفات، لتحديد المستحق للدعم من عدمه حتى يتم إقتطاعها، وتوجيها للفئة الأولى للرعاية"، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات شملت شقينن الأول التأكد من وصول الدعم لمستحقيه والثاني استكمال قاعدة البيانات، والاخيرة هي الأساس في ضوء أتجاه الدولة للتحول الرقمى.

وحول استخدام رقم الموبايل، قال: المنظومة التموينية منظزومة رقمية إلكترونية عشان كده عاوزين وسيلة إتصال مباشر مع حامل البطاقة التموينية عشان نعرف منه أية بيانات أو معلومات إضافية "أكمل : "أما الاتصال أو رسائل نصية".

وحول مايشاع مخاوف بعض الشرائح في الشارع المصري، أن يكون طلب رقم الهاتف لتحري بيانات الفاتورة، وليست لتحديث البيانات، قال: "خارج محددات تنقيح البطاقات لأني لو عايز أعرف دخله أو فاوتير تليفوناته، ممكن أعمل كده بالرقم القومي الخاص به مع شركات المحمول المختلفة ".