التموين: توريد 2 مليون طن قمح محلى حتى الآن

أيمن رمضان

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة لديها قدرة كبيرة على امتصاص جزء من الزيادات السعرية التى وصلت لها كافة السلع على مستوى العالم، بفضل استخدامها كافة الأدوات المتاحة لها للتخفيف عن المواطن، وتابع:" الدولة تتحمل من 70 لـ80% من الزيادات التي حدثت على مستوى العالم ورغم أرتفاع سعر القمح عالمياً إلا أن الدولة مازالت تقدمه للمواطنين بنفس سعره وهو ما يحدث فى باقى السلع الأساسية".

وأضاف "عشماوى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه لا يوجد دولة على مستوى العالم فعلت ما فعلته مصر، من أجل التخفيف عن المواطن في ظل الأزمة العالمية وارتفاع معدلات التضخم بأراقم غير مسبوقة، وتابع:"الدولة تتحمل 80% من الزيادات السعرية عن المواطن"، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة سعرية والدولة أخذت على عاتقها تحمل هذه الزيادات.

وأرجع "عشماوى"، كثرة الضبطيات للخارجين عن القانون ممن يقمون بتخزين السلع بطريقة غير قانونية، إلى وعى الأجهزة الأمنية بمصر، وتابع:" هذا أمر طبيعى على مستوى العالم والأجهزة الأمنية بمصر لديها وعى فى التعامل مع مثل هذه الأزمات".

وفى سياق آخر، قال "عشماوى"، إن عدد الشركات فى مصر شهد زيادة خلال العام الجارى بالمقارنة مع العام الماضى، وتابع:" وارتفعت رؤوس الأموال من 96 مليارا لـ106 مليارات، وهو ارتفاع يقدر بـ18% فى رأس المال بزيادة قدرها 12%".

وأكد "عشماوى"، أنه تم توريد 2 مليون طن قمح حتى الآن، وتابع:" نستهدف من 5 إلى 6 ملايين طن والدولة دفعت ما يقرب من 10 مليارات جنيه لأن الدفع يكون بين 24 إلى 48 ساعة ولدينا طاقة تخزينية وسعة استيعابية تصل لـ6 ملايين طن".

وكشف "عشماوى"، عن الوزارة تنفذ مع الجانب الفرنسى ومجموعة من المستثمرين أول سوق جملة من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان بمحافظة الإسماعيلية.