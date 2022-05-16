5 أطعمة للحفاظ على صحتك فى الصيف.. أبرزها الفاكهة والمشروم

كتبت - ميرفت رشاد

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية ونتيجة لذلك فإنه يؤدي إلى الجفاف، والتعب، والأرق، فإن حرارة الصيف تلعب دورًا خبيثًا في خفض شهيتنا، لتبريد درجة حرارة الجسم، نفضل شرب الماء أو العصير أو المشروبات الأخرى، عادة ما ينتهي الأمر بالكثير من المشروبات إلى ملء معدتنا وإشباع شهيتنا، ولكنها لا توفر ما يكفي من العناصر الغذائية والمعادن لجسمنا، وفى السطور المقبلة سنوضح بعض الأطعمة التي يجب تناولها في الصيف والتي ستغذيك وتهدئك أيضًا، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

بعض الأطعمة التي نتناولها في الصيف والتي يمكنها التغلب على الحرارة:

1. الفاكهة الطازجة

يأتي موسم الصيف مع مجموعة متنوعة من الفواكه الغنية بالعصارة التي تجعل من أفضل الأطعمة لتناولها في الصيف، الفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت والمانجو والبرتقال والأناناس والفراولة والطماطم وغيرها غنية بفيتامين ج وتحتوي أيضًا على فيتامينات أخرى مثل أ ، ب ، هـ ، ك. فيتامين ج يعزز امتصاص الحديد ، وبالتالي يحسن مناعة أجسامنا وتساعد أسناننا ولثتنا على أن تكون صحية، الفواكه المرطبة مثل البطيخ هي الأفضل لموسم الصيف، فهي غنية بفيتامين ج وتساعد في الحفاظ على مستوى الماء في أجسامنا وفي النهاية تحافظ على درجات حرارة الجسم.

2. فول الصويا

يجب تجنب تناول اللحوم في الصيف لأنها تطلق المزيد من حرارة الجسم عند التمثيل الغذائي، فول الصويا هو البديل المثالي للبيض واللحوم إنه غني بالمعادن الغذائية والبروتينات وفيتامين ب.

3. المشروم

المشروم غني بفيتامين د وفيتامين ب والنحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم وله سعرات حرارية منخفضة، يحتوي على العناصر الغذائية التي تحافظ على إيقاع القلب وإنتاج خلايا الدم الحمراء، المشروم من الأطعمة المثالية لتناولها في الصيف لأنها تحسن وظيفة الأعصاب.

4. الخضروات الطازجة

الفلفل الحلو والبروكلي والملفوف والقرنبيط والخيار والسبانخ والطماطم والكوسا ، هي بعض الخضروات الصيفية التي يجب ألا تفوتها، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات، تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

5. الذرة

يعتبر من أكثر الأطعمة المغذية التي يجب تناولها في الصيف حيث أنه غني بالألياف والمعادن والفيتامينات A و B و E. ويقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي لاحتوائه أيضًا على مادة اللوتين، وزياكسانثين.