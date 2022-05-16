اليوم السابع
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وزير خارجية أوكرانيا: فرض حظر أوروبى على الغاز والنفط الروسي كفيل بإيقاف الحرب

الإثنين، 16 مايو 2022 10:41 م
وزير خارجية أوكرانيا: فرض حظر أوروبى على الغاز والنفط الروسي كفيل بإيقاف الحرب كوليبا
كتب أيمن رمضان

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قال ديميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه لولا الدعم الأوروبي ما كان لأوكرانيا أن تصمد في وجه الآلة العسكرية الروسية.
 
وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي يدعم روسيا من خلال الأموال التي يتم دفعها لموسكو من أجل الحصول على الغاز الروسي.
وطالب ديميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، أوروبا بفرض حظر على مصادر الغاز والنفط الروسي، لأن هذا السبيل الوحيد لوقف آلة الحرب الروسية.
وأشار إلى أن هناك أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، مطالبا بوجود طريقة عادلة للإفراج عن القمح الاوكراني العالق في الموانئ التي تسيطر عليها روسيا، والسماح بتصديره.
 
 

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