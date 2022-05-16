روسيا تعلن التوصل لاتفاق مع أوكرانيا لإجلاء الجرحى بمجمع أزوفستال

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العكسريين الأوكرانيين المحاصرين في مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول لإخراج الجرحى منه.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين فتح ممر إنساني ووقف لإطلاق النار لنقل العسكريين الجرحي من أزوفستال إلى مستشفى في دونيتسك.



وفي السياق ذاته، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده تلاحظ الرغبة الغربية في إطالة أمد الحرب والصراع في أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان، منوهًا بأنه حتى الآن نلاحظ أنه في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، توجد رغبة في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.



وأضاف لوكاشينكو - خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم بموسكو، وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - :"أنهم يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان وإغراقها في الحرب، كما يقولون، ويمكنهم جعل هذه الحرب تشتعل على نطاق واسع، ونحن نشهد هذا أيضا".



وأشار إلى أن أخطر اتجاه في أوكرانيا اليوم هي محاولات تقطيع أوصالها وتأسيس آلاف الوحدات العسكرية لدخول أوكرانيا تحت ستار قوات حفظ السلام و حمايتها.



وعلى صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بسزيداتش، إن بلاده ستطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر المزيد من القوات في قواعد دائمة على الحدود مع روسيا.



وأضاف بسزيداتش - في تصريحات صحفية نقلها راديو (بولندا الدولي) - أنه سيتقدم بالطلب خلال قمة الحلف المقرر عقدها الشهر المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد، مشيرًا إلى أن بلاده لديها قوات تابعة للناتو على حدودها مع نحو 10 آلاف جندي أمريكي متمركزين في البلاد.



وأوضح أن القوات تساعدنا في حراسة الحدود وتدير التدفق الجماعي للأشخاص الفارين من الصراع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية هناك، منوهًا بأن روسيا تعد تهديدًا كبيرًا لأوروبا وأنه يتعين على الناتو إدراك ذلك، حتى نتمكن من الدفاع عن بعضنا البعض.