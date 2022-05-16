بوريل: أزمة أوكرانيا وضعت الاتحاد الأوروبى أمام 3 اختبارات بينها اختبار الحرب

كتب أحمد عرفة

أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى أن الأزمة فى أوكرانيا وضعت الاتحاد الأوروبى أمام الحاجة إلى اجتياز ثلاثة اختبارات وهم اختبار الحرب، اختبار الصلابة واختبار الشرعية الدولية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى أنه من المهم أن نفهم الشيء الرئيسى الذى يحدث الآن فيما يتعلق بالحرب فى أوكرانيا. يواجه الاتحاد الأوروبى ثلاثة اختبارات حيث يجب أن نجتاز اختبار الحرب واختبار الصلابة واختبار الشرعية الدولية، موضحا أن الوزراء لم يناقشوا إمكانية دفع تعويضات مالية للدول لقاء فرض عقوبات على روسيا.

ولفت مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى أنه ليس واضحا بالنسبة له كم من الوقت سيستغرق الاتفاق على هذه الحزمة من العقوبات، والتى تشمل حظرا على واردات النفط الروسية، متابعا: لا أستطيع أن أقول ما إذا كان الأمر سيستغرق أسبوعا أو أسبوعين آخرين.