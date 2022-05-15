رئيسة وزراء فنلندا: قرار التقدم بطلب للانضمام لحلف الناتو "تاريخى"

وأكدت مارين خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية - أن "بلادها أجرت اتصالات مقربة مع الحلف وحكومات الدول الأعضاء خلال الأيام الماضية"، مضيفة أن "بلادها لم تتلق أية إشارات من الحلف تفيد بوجود أي مشاكل فما يخص عضوية فنلندا أو السويد، وأن القرار لا زال بانتظار موافقة برلمان بلادها".

ولفتت إلى أن بلادها ستجري مناقشات مع وزراء وقادة الدول الأعضاء بأمل أن تكون عملية الانضمام سريعة وسلسة، ونوهت إلى أن انضمام بلادها والسويد للحلف لن يغير كل شيء لكنه سيؤثر على المنطقة الشمالية ومنطقة البلطيق وسيقوي الحلف والإمكانات الدفاعية لكافة الدول.

وفي سياق العملية العسكرية الروسية الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتسليم مساعدات إنسانية إلى إحدى المناطق في "الأراضي المحررة بجمهورية لوجانسك الشعبية".

وقالت في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "الجيش الروسي قام بتسليم المساعدات الإنسانية إلى المواطنين هناك، وفي مقدمتهم السيدات والأطفال وكبار السن واللاجئين من مناطق أخرى.. وشملت المساعدات مواد غذائية ومستلزمات طبية أساسية".

وعلى الصعيد الأوكراني، فقد أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 27 ألفا و400 جندي روسي وتدمير 1220 دبابة و200 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأحد.