وصول 15 طبيباً من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء فى بيان، أن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية والتى تشمل جراحة مخ وأعصاب الدكتور سامح حمدى حسن ، والدكتور كريم فتحى صالح ، وأنف وأذن وحنجرة الدكتور حاتم صلاح الدين ، وطب أورام دكتورة رشا محمد مصطفى ، ودكتور أمر الله عبد المنعم محمد ، وجراحة قلب وصدر دكتور نزار محمد حسنى ودكتور تامر سالم محمد ، وجراحة عامة دكتور مرسى محمد مرسى ودكتور علاء الدين رمضان ، وجراحة عظام دكتور محمد محسن ابو الفتوح ، وتخدير دكتور عبد الحق زين عبد الحق ، وأشعة، دكتور يوسف محمد نعيم ، وجراحة أوعية دموية، دكتور احمد علاء دين جميل، وعيون دكتور خالد على عبد العال ، وكبد وجهاز هضمى دكتورة كريمه يوسف احمد ويقوم الفريق بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وسبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.