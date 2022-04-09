محافظة الجيزة تزيل 24 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية

كتب ـ سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات علي الاراضي أملاك الدولة وضبط حالات البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع إزاله المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة، مجهودات إزالة 24 حالة بناء مخالف بالمراكز والمدن، حيث قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 5 مخالفات بناء رصدتهم وحدة المتغيرات بالمكانة، وشملت إزالة مبني مخالف وسملات خرسانية علي أراضي زراعية بقرية زاوية دهشور على مساحة قيراط، بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء علي مساحة 2 قيراط وفك شدة خشبية لعمل سملات على مساحة 100م٢، وإزالة الشروع فى بناء دور مخالف بعقار بقرية أبورجوان بمساحة 120م .

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة حالتى تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 400م تقريبا وشملت بقري العطف و بيدف .

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر، تم رصد وإزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية بقرية المنصورية والقطا على مساحة 1000م2 كما تم رصد حالة الشروع في بناء على مساحة 130م بكفر ابو الحديد بوردان وتم إزالتها بالكامل، بالإضافة إلي إزالة حالات إعادة بناء مخالف بناحية المنصورية.

في مدينة الحوامدية، تم إزالة أعمال بناء دور مخالف في المهد بعقار بشارع بين البلدين .

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة بوكسات خيول مقامه بالمخالفة بطريق الشبرامنتية بالإضافة إلى ضبط وإزالة أعمال الشروع في بناء جمالون بزاوية أبو مسلم .

وفي حي الوراق تم إزالة حالة بناء مخالف داخل مخزن بكورنيش النيل بطناش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.