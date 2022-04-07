اليوم السابع
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إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

الخميس، 07 أبريل 2022 02:04 م
إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائى المخالف وغير المرخص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة إزالة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت عن إزالة حالتى تعد شملت حالة تعد بالبناء  بدون ترخيص على مساحة 100متر فى المهد بحى شمال مدينة سمالوط ، وحالة إزالة بناء فى المهد على أرض زراعية بقرية حسن باشا التابعة لمجلس قروى طحا الأعمدة بمساحة 12 سهم .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة حالة تعد على أرض أملاك الدولة بقرية جزيرة شارونة التابعة للوحدة المحلية بشارونه .

وفى مركز مطاى، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد منها حالتى تعد بالبناء خارج الحيز العمرانى بقرية منبال بمساحة 170 متر، و حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بحى غرب بمساحة 200 متر بمركز مطاى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بإزالة واسترداد 10 أفدنة مجهزة للزراعة على أرض أملاك دولة فى قرية بنى صامت ببنى مزار وذلك لعدم تقديم تقنين من أملاك الدولة والتعدى بدون وجه حق كما أوقفت الوحدة المحلية للمنيا حاله بناء بدون ترخيص وإزالتها فى المهد على مساحه 70متر بقريه الاصلاح.

ونفذت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى أعمال إزالة مبنى على أملاك الدولة فى المهد بقرية تونة الجبل.

 


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