رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفدا طلابيا دنماركيا فى ختام زيارته العلمية للجامعة

أسيوط – فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على استمرار استراتيجية العمل بالجامعة والهادفة إلى توطيد أواصر التعاون العلمى والعمل المشترك مع كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الكبرى العربية والأجنبية فى مختلف دول العالم، بما يعمل على إثراء الحركة العلمية وتحقيق الانفتاح الحضارى والفكرى بالتعرف على ثقافات وعادات الشعوب الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد طلابى من دولة الدنمارك فى ختام زيارتهم العلمية للجامعة لدراسة العلوم الجيولوجية، وذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة والدكتور صالح اسماعيل أستاذ ورئيس قسم الأراضى بالكلية ، والدكتور محسن جامع الأستاذ المتفرغ بالقسم .

وأشاد الدكتور طارق الجمال خلال اللقاء بمكانة كلية الزراعة المتقدمة وما تملكه من كوادر بشرية مميزة تمكنها من تقديم خدمات علمية دقيقة ومتخصصة فى مختلف مجالات العلوم الزراعية، إلى جانب من تضمه من مزارع شاسعة للنباتات والخضر والفاكهة والثروة الحيوانية والداجنة والموجودة داخل الجامعة وخارجها لدعم الحركة البحثية والتدريب العملى .

وأوضح الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، أن زيارة الوفد الدنماركى تأتى فى إطار برنامج التبادل الطلابى فى مجال العلوم الجيولوجية المشترك بين مصر والدنمارك، حيث يضم الوفد الدنماركى 9 طلاب و2 مشرفين و6 متخصصين من المركز الدنماركى المصرى للحوار وذلك فى زيارة علمية لجامعة أسيوط استغرقت عدة أيام ومن المقرر أن يعقبها فى النصف الثانى من شهر إبريل الجارى زيارة وفد علمى من الجامعة للدنمارك يضم عميد كلية الزراعة ورئيس قسم الأراضى بالكلية و4 معيدين بقسمى الأراضى والمحاصيل و6 طلاب من مختلف الفرق الدراسة.

وكشف الدكتور صالح اسماعيل أستاذ ورئيس قسم الأراضى أن برنامج زيارة الوفد الدنماركى امتد لعدة أيام بدأ بزيارة علمية لمحافظة الوادى الجديد وذلك للتعرف على طبقات التربة وتأثرها بعوامل التعرية والمشاكل التى تواجه التربة فى تلك المنطقة مثل الكثبان الرملية وما تتميز به من محاصيل والتى يعد أبرزها نخيل البلح , واتاحة فرصة للطلاب لدراسة طبقات التربة المحتوية على ماء فى منطقة الخارجة, أعقب ذلك زيارتهم لمزارع كلية الزراعة بجامعة أسيوط والتى ضمت مزارع الدواجن والماشية والبساتين والأراضى ووحدة استخلاص زيوت النباتات العطرية والطبية, كما شارك الطلاب الدنماركيين زملائهم المصريين خلال إجراء التجارب العملية لطلاب الماجستير بقسم المحاصيل وزراعة الهيدروبونيك بصوبة قسم الأراضى بالكلية.