دراسة أمريكية: النظام الغذائى النباتى يمكنه تخفيف آلام التهاب المفاصل

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة أنه النظام الغذائي النباتي قليل الدسم يحسن ألم المفاصل للمرضى الذين يعانون من التهاب المفصل الروماتويدي، بعدما عانى المشاركون فى الدراسة أيضًا من فقدان الوزن وتحسين مستويات الكوليسترول.

ووفقا للدراسة التى نُشرت في مجلة American Journal of Lifestyle Medicine.، فإن النظام النباتى يمكن أن تكون وصفة طبية لتخفيف آلام المفاصل لملايين الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض شائع يصيب جهاز المناعه التي عادة ما تسبب آلام المفاصل وتورمها وتلفها الدائم في نهاية المطاف.

فى بداية دراسة لجنة الأطباء، طُلب من المشاركين استخدام مقياس تناظري بصري (VAS) لتقييم شدة آلام المفاصل لديهم في الأسبوعين السابقين، من "عدم وجود ألم" إلى "الألم بأكبر قدر ممكن من الألم. يكون."

وتم أيضًا حساب درجة نشاط المرض 28 لكل مشارك (DAS28) بناءً على المفاصل الرقيقة والمفاصل المنتفخة وقيم البروتين التفاعلي سي ، والتي تشير إلى وجود التهاب في الجسم، يزيد DAS28 مع شدة التهاب المفاصل الروماتويدي.

وخلال الدراسة، تم تصنيف 44 بالغًا تم تشخيصهم سابقًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي في إحدى المجموعتين لمدة 16 أسبوعًا، اتبعت المجموعة الأولى نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة أربعة أسابيع، مع التخلص من الأطعمة الإضافية لمدة ثلاثة أسابيع، ثم إعادة إدخال الأطعمة التي تم استبعادها بشكل فردي على مدى تسعة أسابيع، لم يتم تقديم أي وجبات، وتولى المشاركون إعداد الطعام والمشتريات الخاصة بهم، بتوجيه من فريق البحث.

واتبعت المجموعة الثانية نظامًا غذائيًا غير مقيد، ولكن طُلب منها تناول كبسولة دواء وهمي يوميًا، والتي لم يكن لها تأثير على الدراسة ثم بدلت المجموعات النظام الغذائي لمدة 16 أسبوعًا.

وخلال المرحلة النباتية من الدراسة، انخفض DAS28 بمقدار نقطتين في المتوسط ​، ما يشير إلى انخفاض أكبر فى آلام المفاصل، مقارنة بانخفاض قدره 0.3 نقطة في مرحلة العلاج الوهمي.

كما انخفض متوسط ​​عدد المفاصل المتورمة من 7.0 إلى 3.3 في المرحلة النباتية ، بينما زاد هذا الرقم فعليًا من 4.7 إلى 5 في مرحلة العلاج الوهمي.

بالإضافة إلى انخفاض الألم والتورم، انخفض وزن الجسم بحوالي 14 رطلاً في المتوسط ​​في النظام الغذائي النباتي ، مقارنةً بزيادة حوالي 2 رطل في النظام الغذائي الوهمي. كان هناك أيضًا انخفاض أكبر في الكوليسترول الكلي ، LDL ، و HDL خلال مرحلة النباتيين.