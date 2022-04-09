إحالة مديرة مدرسة وأخصائية مكتبة فى الغربية إلى المحكمة التأديبية

الغربية محمد طارق

قررت النيابة الإدارية بمحافظة الغربية في القضية رقم 115 لسنة 2022، إحالة مديرة مدرسة وأخصائية مكتبة في إحدى مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية إلى المحكمة التأديبية بطنطا، لأنهما بوصفهما وبدائرة عملهما.

وذلك لمخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية، وخروجهما عن مقتضيات الواجب الوظيفي في عملهم أثناء سير امتحانات الصف الرابع الابتدائى، وتعديهما على زميلاتهن بالضرب بالبوكس والقدم، وتحدد لهن جلسة 16 من أبريل القادم لبدء المحاكمة والنظر في القضية.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمة الأولى وتعمل "أخصائية مكتبة" في إحدى مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، خرجت عن مقتضيات وكرامة الوظيفة وحسن سمعتها دون مراعاة آداب اللباقة والاحترام في تصرفاتها مع زملائها في العمل، بأنها أثناء سير أعمال امتحان الصف الرابع الابتدائي دخلت لجنة امتحانات بمحل عملها، دون مبرر قانوني بقصد مساعدة أحد الطلاب وباقي طلاب اللجنة في أعمال الغش بالامتحان على النحو المبين بالتحقيقات، واعتدت بالضرب على زميلة لها بذات المدرسة باليد والقدم داخل وخارج لجنة الامتحان على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وتضمن قرار إحالة المتهمة الثانية وتعمل" مديرة مدرسة" في إحدى مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، أنها كلفت المتهمة الأولى، شفويا بالدخول إلى لجنة الامتحانات بالمخالفة للتعليمات أثناء سير امتحانات الصف الرابع الابتدائى، مما ترتب عليه الإخلال بنظام الامتحان وقيام الأولى بالاعتداء علي زميلتها على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وبذلك يكون المتهمتان المذكورتان قد ارتكبتا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية .