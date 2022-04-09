رئيس جامعة طنطا يشارك فى الاجتماع الأول لمجلسى الجامعات الأهلية والخاصة

الغربية - عادل ضرة

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى الاجتماع الأول المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية الذى تم عقده اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الدكتور محمد حلمى الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر.

جدير بالذكر ان المجلس خلال الاجتماع قد ناقش عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعى الخاص، أبرزها ضرورة استكمال الجامعات الخاصة والأهلية تعديل لوائح الكليات والبرامج الدراسية، بما يتوافق مع تعديلات المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتأكيد على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالي.

كما استعرض المجلس نتائج أعمال القبول بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 بالجامعات الخاصة والأهلية