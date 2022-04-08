5 علامات تدل على الخرف.. منها فقدان الذاكرة واضطرابات النوم

كتبت ميرفت رشاد

يقول الأطباء إن التشخيص المبكر للخرف يمكن أن يؤدي إلى علاج أفضل، لذلك من المهم معرفة العلامات عند رؤيتها للأفراد الذين يعانون من التدهور المعرفي والخرف، وفى السطور القادمة سنوضح أكثر علامات الخرف شيوعًا التي يجب الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - فقدان الذاكرة:



في حين أن بعض أشكال فقدان الذاكرة على سبيل المثال نسيان المكان الذي تركت فيه المفاتيح لا يدعو للقلق، فإن التغييرات الدراماتيكية في الذاكرة يمكن أن تكون علامة على الخرف.

2 - ارتباك:



يعتبر الارتباك من أولى علامات الخرف، وقد لا يتضح على الفور، الارتباك مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وفقًا لمقال بحثي طبي نُشر في American Family Physician . "قد يكون التدهور في القدرة المعرفية الطبيعية حادًا ، أو مزمنًا وتقدميًا، وفي حالة كبار السن، يكون الارتباك على الأرجح أحد أعراض الهذيان أو الخرف.

3 - اضطرابات النوم



يرتبط اضطراب النوم ارتباطًا وثيقًا بالخرف، حيث يعاني بعض الأشخاص من الأعراض قبل التشخيص بسنوات، يقول طبيب الأعصاب جيمس ليفرينز : "يمكننا تشخيص اضطراب النوم من خلال دراسة النوم، وهناك احتمال كبير أن يصاب الشخص المصاب بهذا الاضطراب بداء ليوي (خرف أجسام ليوي) أو مرض باركنسون".

4 - الهلوسة:



يحذر الأطباء من أن الخرف قد يتسبب في رؤية الأشخاص لأشياء غير موجودة.

5 - ما المضحك؟



قد يكون فقدان القدرة على فهم النكتة من الأعراض المبكرة للخرف، تقول كاتي بوكرينغ ، مديرة خدمات المعلومات في مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة: "إذا وجدت أن حس الدعابة لديك قد تغير بشكل كبير ، فقد يكون من المفيد الحصول على بعض النصائح الطبية" .