مصر الحلوة.. الكنيسة الإنجيلية تنظم مائدة إفطار للصائمين بقنا (صور)

صابر سعيد

نظمت الكنيسة الإنجيلية بقنا، اليوم الجمعة، مائدة لإفطار الصائمين بمدينة قنا، جمعت بين المسلمين والمسيحين لتعبر عن المودة والترابط بين أبناء المحافظة.



وقال القس خالد وجيه، راعي الكنيسة، إن الجميع يعيش في محبة وود وتآخي، ويقف المسلمون بجانب الأقباط في مناسباتهم، ويحب بعضنا البعض وهناك مودة بين الجميع.



وأوضح راعي الكنيسة، أنه حضر قرابة 70 من المسلمين، وأعربوا عن سعادتهم بموقف الكنيسة الإنجيلبة بقنا، لمشاركة المسلمين أفراحهم بحلول شهر رمضان، والجلوس على مائدة إفطار واحدة.





