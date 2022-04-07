أهالى شارع المدينة يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين بالأقصر.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على صور لأطول مائدة إفطار للصائمين فى شهر رمضان المبارك، حيث تمت إقامتها فى شارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، والتى شارك في إعدادها عدد كبير من الأهالى من أبناء المنطقة، وهى المائدة التى تقام سنوياً لتكون ضمن أطول الموائد الرمضانية طوال الشهر الكريم.

وفى هذا الصدد، قال حسام أحد صاحب محل صيانة هواتف محمولة بمنطقة شارع المدينة المنورة، أن الأهالى وأصحاب المحلات والجيران بالمنطقة يجهزون سنوياً مائدة رمضانية لإفطار الصائمين من الضيوف والمارة فى المنطقة، لتكون واحدة من أطول الموائد الرمضانية فى الأقصر خلال الشهر الكريم.

ويضيف حسام أحمد لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إقامة تلك المائدة الكبيرة يوم الخامس من شهر رمضان المبارك وهى عادة سنوية يقوم بها الأهالى وأصحاب العقارات والمحلات فى تلك المنطقة، وذلك كحفل إفطار سنوى يقيمه ويشارك فيه الجميع فى عادة سنوية مميزة بين الجميع، حيث يتشارك الشباب فى إحضار البلح والعصائر، ويجهز آخرون السلطات والمأكولات بمختلف أنواعها حتى يفطر الجميع سوياً فى تلك المائدة المميزة.

ومع دخول شهر رمضان، تزداد موائد الرحمن على الطرق السريعة، فضلاً عن وجود الموائد المنتشرة منذ بداية الشهر الكريم، ويظهر خلال تلك الأيام تنافس شديد بين العائلات فى المحافظة لإطعام الصائمين المسافرين على الطرق السريعة، ويكون ذلك الأمر إجباريًا ولا يسمح لك بالمرور بالسيارة قبل تناول الإفطار، ويضطر القائمون على تلك الموائد فى بعض الأوقات لقطع الطريق بوضع حواجز ومصدات حديدية لإيقاف حركة المرور، ودعوة الصائمين للإفطار فى تلك الموائد التى تنتشر بصورة كبيرة.

وأضاف عثمان العريان، ابن قرية أصفون المطاعنة، أنه يقوم وأهالى القرى والعائلات المتواجدة على الطرق السريعة بحملات لإفطار الصائمين، وتكون عبارة عن عدة "ترابيزات" موضوعة على جانب الطريق، يوجد حولها غطاء ومقاعد، بينما يوجد على الجانب المجاور "الطباخ" المكلف بتجهيز الطعام، ويتولى الأطفال توزيع البلح والعصائر على الصائمين، وتظهر على تلك الموائد تجهيز أفضل الطعام والشراب الخاص للصائيمن، ويجد الصائمين أو المسافرين صعوبة فى المرور من تلك الموائد خاصة أن الإفطار أمر إجبارى خاصة مع دخول أذان المغرب، وإذا استطعت الهروب من مائدة ستجد أشخاص آخرون أكثر صعوبة ولا يسمحون لأى سيارة بالمرور قبل تناول الإفطار.

وأضاف عثمان العريان لـ"اليوم السابع"، أن المرور أمام تلك القرى يجب أن يكون قبل موعدة الإفطار بساعة، خاصة أن أغلب السائقين يحاولون التحرك بسيارتهم للإفلات من تلك الموائد والتى تجبر السائق على التوقف لمدة نصف ساعة على الأقل إذا تأخر فى تحرك سيارته حول الوجهة التى يريدها، لإجباره على الإفطار وإنزال الركاب لتناول الإفطار، بينما القائمين على تلك الموائد يتركون أسرهم وعائلاتهم على مدار الشهر وفى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لتقديم الخدمة للصائمين على الطرق السريعة، وهذا يعكس مدى كرم وطيبة أهالى الصعيد وخاصة فى الأقصر.



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين



أهالى شارع المدينة بالأقصر يقيمون أطول مائدة إفطار لخدمة الصائمين