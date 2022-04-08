تقليل الملح في طعامك يقلل خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة

كتبت فاطمة خليل

الصوديوم أو الملح هو جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي اليومي، إنه ما يوفر مذاقا للطعام، وتناول حوالي 500 مجم من الصوديوم يوميًا ضروري لأداء وظائف الجسم المهمة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يتعلق بالبالغين، توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك أقل من 5 جم، وهو أقل بقليل من ملعقة صغيرة من الملح يوميًا.

رغم أن الصوديوم عنصر غذائي أساسي لجسمنا، فإنه يساعد في موازنة مستويات السوائل، ويحسن وظائف الأعصاب والعضلات، كما أن تناول الكثير منه يمكن أن يكون له أيضًا آثار ضارة على الصحة.

إن اختيار تقليل تناول الملح يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية معينة.

ارتفاع ضغط الدم



يرتبط استهلاك الصوديوم الزائد بارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم أو الملح إلى احتفاظ أجسامنا بكميات أكبر من الماء، مما يتسبب في تدفق كميات أكبر من الدم عبر الأوعية الدموية والشرايين.

يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

غالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم ، ولهذا يطلق عليه اسم القاتل الصامت.

قصور القلب



وفقًا لدراسة نُشرت في The Lancet، فإن تقليل تناول الصوديوم يمكن أن يساعد في تحسين أعراض معينة لدى مرضى قصور القلب، على الرغم من أنها لم تقلل زيارات المستشفيات أو الوفيات بينهم ، وجدت الدراسة أنه يمكن أن يخفف من أعراضهم مثل التورم والتعب والسعال.

السكتة الدماغية



يرتبط الاستهلاك العالي للملح بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم قطع أو تقييد إمداد الدم إلى جزء من الدماغ ، مما يحد من وصول أنسجة المخ للأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى زيادة كمية الدم في الشرايين ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي المخاطرة بظهور السكتة الدماغية.

النوبة القلبية التاجية



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم ، وخاصة الأطعمة المصنعة والسريعة، يمكن أن يساهم في ارتفاع معدلات ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

واقترحت وكالة الصحة الأمريكية أن ما يقرب من 500 ألف حالة وفاة كل عام مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، وهذا هو السبب في أن تقليل تناول الصوديوم يمكن أن يمنع آلاف الوفيات سنويًا.

نظرًا لأن تناول الملح بكميات كبيرة يرفع ضغط الدم، فإنه يسبب ضررًا كبيرًا للشرايين التاجية، مما يؤدي بعد ذلك إلى نمو اللويحات وتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى. بسبب تكون اللويحات، تضيق الشرايين ، مما يؤدي إلى تجلط الدم ، والذي يمكن أن يسبب نوبة قلبية.

كيفية تقليل تناول الملح



إذا كنت شخصًا يتطلع إلى تقليل تناول الملح، فإليك بعض الطرق للقيام بذلك:

- اختر الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة، تناول الخضار والأطعمة والفواكه الغنية بالألياف.

- قبل شراء المنتجات الغذائية، اقرأ الملصقات اختر الأطعمة التي تحتوي على أقل كمية من الصوديوم لكل 100 جرام.

- لا تعودى أطفالك على الأطعمة المالحة بشكل كبير حتى لا يعتادوا على مذاقها.

- جرب التحكم في حصص الطعام قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام غالبًا إلى تناول كميات كبيرة من الصوديوم.