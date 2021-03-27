تعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم وأهم طرق العلاج

نهير عبد النبى

ارتفاع ضغط الدم من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا لفترة طويلة ، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى مجموعة من المضاعفات ، بعضها قد يهدد الحياة وتشمل قصور القلب وفقدان البصر والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل صحية أخرى.

وحسب ما ذكره موقعmedicalnewstoday فإن أعراض ارتفاع ضغط الدم هى:

1: الصداع.

2:الغثيان.

3:التقيؤ.

4:دوخة.

5:عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

6:نزيف في الأنف.

7:خفقان القلب.

8:ضيق التنفس.

يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض مراجعة الطبيب على الفور.

وقد تسبب التغيرات الهرمونية اضطرابات فى ضغط الدم ومن هذه التغيرات

1:الحمل.

2:سن اليأس.

3:استخدام حبوب منع الحمل .

أثناء الحمل ، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على تسمم الحمل ، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤثر على المرأة وطفلها الذي لم يولد بعد.

يعتمد علاج ضغط الدم على حسب حالة المريض ومدى ارتفاع الضغط، ويوصي الأطباء بعلاجات مختلفة مع زيادة ضغط الدم، وبالنسبة لارتفاع ضغط الدم قليلاً، قد يقترحون إجراء تغييرات في نمط الحياة ومراقبة ضغط الدم.

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا يوصى الأطباء بالأدوية، ووفقًا لمدى شدة ارتفاع ضغط الدم وما إذا كانت تظهر مضاعفات، مثل أمراض الكلى قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مجموعة من عدة أدوية مختلفة.

علاج ارتفاع ضغط الدم



تشمل الأدوية التقليدية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

1: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

يمكن أن تقلل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين من إمداد الدم إلى الكلى، مما يجعلها أقل فعالية، لذلك، من الضروري للأشخاص الذين يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين إجراء اختبارات دم منتظمة.

2:حاصرات قنوات الكالسيوم

حاصرات الكالسيوم تهدف إلى خفض مستويات الكالسيوم في الأوعية الدموية ويؤدي ذلك إلى استرخاء العضلات الوعائية الملساء، مما يؤدي إلى تقلص العضلات بقوة أقل ، وتوسع الشرايين ، وانخفاض ضغط الدم.

3:مدرات البول الثيازيدية

تساعد مدرات البول الثيازيدية الكلى على التخلص من الصوديوم والماء ، وهذا يقلل من حجم الدم وضغطه.

4: حاصرات بيتا

كانت حاصرات بيتا شائعة في علاج ارتفاع ضغط الدم ، لكن الأطباء يميلون فقط إلى وصفها الآن عندما لا تنجح العلاجات الأخرى، وتعمل حاصرات بيتا على إبطاء معدل ضربات القلب وتقليل قوة ضربات القلب ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.