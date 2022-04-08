تعرف على فوائد تناول البرتقال في رمضان

فاطمة ياسر

البرتقال يعد من الفواكه الصحية واللذيذة التي ينصح بتناولها بشكل دائم، فهي غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا تعد خيارا رائعا خلال شهر رمضان والسبب أنه يقلل من فرص الإصابة بأي مشكلة صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" أبرز وأهم النصائح الصحية التي تحل عليك عند تناول البرتقال، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:



يساهم البرتقال في تقوية الجهاز المناعي والسبب ما يحتوي من عناصر غذائية مسئولة عن ذلك كفيتامين سي، والكاروتينات وبيتا كاروتين.

-يحافظ علي صحة القلب:



يحتوي البرتقال علي مركبات الفلافونويد و هيسبيريدين ونارنجينين، وهما مسؤولين عن تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

-الحفاظ علي صحة البشرة:



بسبب احتوائه علي فيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين، الذي يساعد علي ظهور البشرة بشكل نضر وتصبح أكثر حيوية ونشاط.

-الحد من الإصابة بالالتهابات:



يرجع إحتواء البرتقال علي العديد من العناصر الغذائية التي تقوي وتحافظ علي خلايا الدم الحمراء، فهذا يجعل بشكل ملحوظ تناوله خيارا غذائي رائع لتقليل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، والحفاظ علي الصحة العامة.