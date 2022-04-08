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إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين بسفينة تجارية بميناء خيرسون الأوكراني

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:39 م
إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين بسفينة تجارية بميناء خيرسون الأوكراني البحاره المصريين
كتب أحمد جمعة

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في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياً أمس، وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.
 
هذا، وقد تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة. 
 
وقد أجرى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة.

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