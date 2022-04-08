اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 101.75 دولار لبرنت.. و97.20 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:56 م
أسعار النفط تسجل 101.75 دولار لبرنت.. و97.20 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 101.75 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97.20 دولار للبرميل.

قال نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، للصحفيين الخميس، إن روسيا لم تشهد بعد شروطا مسبقة لانخفاض أسعار النفط من المستوى الحالي فوق 100 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية "من الصعب التكهن الآن لأنه تم تنفيذ العديد من القيود والعقوبات؛ وهناك الكثير من الشكوك، بالتأكيد كل هذه العوامل تضغط من أجل زيادة الأسعار، ولهذا السبب لا أرى الآن أي عوامل، على العكس من ذلك، ستؤثر وقال نوفاك".

يعكس سعر النفط الحالي الوضع الفعلي للسوق العالمي، لكن لا تزال هناك شكوك تتعلق بالتغيرات في السلاسل اللوجستية وقيود العقوبات، حسبما قال المسؤول في وقت سابق اليوم خلال بث تلفزيوني لروسيا-24.

يذكرأن، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن دول بدأت بالإفراج عن حصة من نفطها الاحتياطي الاستراتيجي، موضحة أن 240 مليون برميل نفط ستكون متوفرة في العالم خلال 6 أشهر.

وفى وقت سابق، قال  المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنسانى العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.


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