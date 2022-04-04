وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.37% إلى 105.38 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.30 دولار للبرميل مرتفعا ثلاثة سنتات، وفق بيانات عالمية.

وتراجعت أسعار النفط نحو 13% الأسبوع الماضى بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكى لمدة ستة أشهر تبدأ فى مايو.

وذكرت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط فى العالم "فيتول" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن أسعار النفط انخفضت إلى مستويات لا تعكس المخاطر التي تشمل تعطل الصادرات الروسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأعلن تحالف أوبك + المضي قدمًا في خطة الإنتاج المعلنة في وقت سابق، واتفق على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية.. وقرر التحالف عقد اجتماعه المقبل في 5 مايو.

وكانت أوبك بلس قد رفعت إنتاجها من النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر منذ أغسطس 2021، بينما حثت الدول المستهلكة للنفط بقيادة الولايات المتحدة منتجي الخام على رفع وتيرة زيادة الإمدادات.

