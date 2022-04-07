4 علامات تؤكد أنك تتناول أكواب كثيرة من القهوة..منها التعب واضطرابات النوم

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت من محبى القهوة ، فاعلم أن شرب أكثر من أربعة فنجانين من القهوة يوميا يسبب آثار جانبية سلبية للجسم، وفقا لإحدى الدراسات التى أجريت على 40 ألف شخص بالغ، في حين أن تناول القليل من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الوفاة وفقًا لـ AARP ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية التى تحدث للشخص إذا تناول الكثير من القهوة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - الشعور بالقلق:

تشير إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة علم الأدوية النفسية إلى أن الاستهلاك المرتفع للكافيين يمكن أن يسبب مستويات عالية من التوتر والقلق وحتى الاكتئاب، تقول الدراسة أن تناول أكثر من 1000 ملليجرام من الكافيين أسبوعيًا أظهر أنه مؤشر على القلق الشديد.

2 - عدم النوم الجيد:

يمكن أن يسبب تناول القهوة بانتظام مشاكل في أنماط نومك العادية ، خاصة إذا كنت تستمتع بفنجان صغير في فترة ما بعد الظهر، في حين أن هناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب القهوة بشكل منتظم ، فإن الحفاظ على تناول القهوة يوميًا عند الحد الأدنى وفي الصباح ، يمكن أن يساعد في أنماط نومك في الليل.

3 -زيادة معدل ضربات القلب:

على الرغم من أن إحدى الدراسات الخاضعة للرقابة أظهرت أن شرب 100 ملليجرام من الكافيين بين كل ساعة إلى خمس ساعات لا يتسبب في زيادة معدلات ضربات القلب ، فإن شرب كمية كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تغير نظم ضربات القلب، لكن الأمر يتطلب كمية كبيرة من تناول الكافيين للقيام بذلك.

4 - الشعور بالتعب:

من الطبيعي أن تلجأ إلى القهوة أو أشكال أخرى من الكافيين عندما تشعر بالتعب، لكن هل تعلم أن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يكون له تأثير سلبي؟ خاصة إذا كانت تحتوي على سكريات مضافة . في دراسة نشرتها Innovations in Clinical Neuroscience ، حيث تم إعطاء المشاركين كميات معينة من المشروبات المحتوية على الكافيين للحصول على الطاقة ، تسبب شرب المشروبات المحتوية على الكافيين خاصة مع السكر بشكل منتظم في إرهاق عقلي للمشاركين، في حين أن هذا من الشائع أن يتسبب الكافيين في انخفاض مستويات الطاقة.