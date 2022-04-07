محافظ البحر الأحمر يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق سفاجا - القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

حرص اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، على التواجد فى مستشفى الغردقة العام، منذ لحظة وصول مصابى حادث انقلاب أتوبيس بطريق سفاجا - القصير، للاطمئنان على المصابين، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية لهم.

ووجه محافظ البحر الأحمر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور إسماعيل العربى، بتقديم أعلى مستوى الرعاية الصحية للمصابين، لافتاً إلى جاهزية المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب، ونقل أي مصاب تستدعى حالته ذلك إلى مستشفى خاصة.

وأوضح المحافظ أن الأتوبيس كان يقل 21 شخصا، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، موجهاً خالص تعازيه لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه تم توزيع المصابين على أقرب المستشفيات لسرعة تقديم الرعاية الصحية المطلوبة وإسعافهم، حيث تم نقل مجموعة من المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وباقي المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، موضحاً أنه كلف السكرتير العام المساعد اللواء عاطف وجدي ووكيل وزارة الصحة بالانتقال إلى مستشفى سفاجا المركزي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن البحر الأحمر التي دفعت بخدمات مرورية لتحقيق السيولة على الطرق.

رافق المحافظ خلال الزيارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ومدير مستشفى الغردقة العام، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 40 على طريق (سفاجا/ القصير) بالبحر الأحمر.

تلقت مديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب أوتوبيس يقل 21 شخصًا، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، التى نقلت المصابين والجثث إلى مستشفى سفاجا المركزي ومستشفى الغردقة العام.

وقامت قوات الدفاع المدني بإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.