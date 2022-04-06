اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:09 م
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إصابة سائق فى تفحم شاحنتين بعد تصادمهما بمدينة سفاجا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:10 م
إصابة سائق فى تفحم شاحنتين بعد تصادمهما بمدينة سفاجا سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب سائق شاحنة عقب تصادم بين شاحنتين واشتعال النيران بهما مما أدى إلى تفحم الشاحنتين بالكامل، وذلك بالطريق السريع داخل مدينة سفاجا، وجرى نقل السائق المصاب لمستشفي سفاجا.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين شاحنتين بمدينة سفاجا، وأدى التصادم إلى تفحم السيارتين وإصابة سائق إحدى الشاحنتين، وجرى الدفع بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي.

كما تمكنت سيارات الحماية المدنية من إطفاء الحريق بالشاحنتين وإبعادهما عن الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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