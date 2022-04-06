إصابة سائق فى تفحم شاحنتين بعد تصادمهما بمدينة سفاجا

أصيب سائق شاحنة عقب تصادم بين شاحنتين واشتعال النيران بهما مما أدى إلى تفحم الشاحنتين بالكامل، وذلك بالطريق السريع داخل مدينة سفاجا، وجرى نقل السائق المصاب لمستشفي سفاجا.
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين شاحنتين بمدينة سفاجا، وأدى التصادم إلى تفحم السيارتين وإصابة سائق إحدى الشاحنتين، وجرى الدفع بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي.
كما تمكنت سيارات الحماية المدنية من إطفاء الحريق بالشاحنتين وإبعادهما عن الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب سائق شاحنة عقب تصادم بين شاحنتين واشتعال النيران بهما مما أدى إلى تفحم الشاحنتين بالكامل، وذلك بالطريق السريع داخل مدينة سفاجا، وجرى نقل السائق المصاب لمستشفي سفاجا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب"الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:27 م
رواج فى سوق السمك وإقبال من الأجانب على حلقة الغردقة.. لايفالأربعاء، 06 أبريل 2022 03:10 م
السباحة هى الحل.. مواطنو الغردقة يهربون من حرارة الجو إلى الشواطئ.. لايفالأربعاء، 06 أبريل 2022 12:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة