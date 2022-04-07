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مارين لوبان: لو فزت بالرئاسة سأحظر الحجاب بناء على رغبة 85% من الفرنسين

الخميس، 07 أبريل 2022 12:02 م
مارين لوبان: لو فزت بالرئاسة سأحظر الحجاب بناء على رغبة 85% من الفرنسين مارين لوبان
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت مرشحة التجمع الوطني مارين لوبان عن حظرها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة حال فوزها فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
 
وقالت مارين فى لقاء لها صباح اليوم على قناة RTL، إن حظر الحجاب إجراء يطالب به الفرنسيون، و 85٪ يتمنون ألا يكون هناك المزيد من الحجاب في الشوارع، قائلة: ندرك أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، ارتدى المسلمون الحجاب كزي رسمي وإظهار لتقدم الأصولية". 
 
وعلى صعيد آخر فى مقابلة تلفزيونية نقلها موقع صحيفة فيجارو، تحدث إيمانويل ماكرون عن المشروعات  الكبرى التي يرغب في معالجتها إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية، قائلًا: أريد أن أطلق مشاريع المدارس الكبرى، والصحة، والتقاعد، والحكم الذاتي، والعدالة من السنة الأولى، وبالنسبة للمعاشات التقاعدية، ستكون هناك مرحلة من التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
 
 

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