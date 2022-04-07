حياة كريمة ببنى سويف.. بدء الرفع المساحى بقرية قمن العروس ضمن المرحلة الثانية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، استمرار العمل تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، للاستعداد للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه جرت المتابعة الميدانية والمعاينة والرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة من أراضي الأوقاف والزراعة بقرية قمن العروس، ضمن خطة الوحدة لتجهيز المساحات اللازمة لمشروعات حياة كريمة، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك الدولة وبعض أهالي القرية.

وأكد محمد بكرى، أنه جرى بالتزامن مع الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة، العمل فى مشروعات الخطة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة، حيث تم الإشراف على تبطين جنبية الميمون الغربية باتجاه قرية أشمنت ورفع الأتربة ونواتج التبطين، وكذلك تبطين ترعة إشمنت البحرية بقرية بنى حدير، وإنشاء الجانب الغربي لكوبرى الميمون العلوى.