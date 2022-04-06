اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:28 م
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حياة كريمة.. تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية جنبواى إيتاى البارود بالبحيرة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:05 م
حياة كريمة.. تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية جنبواى إيتاى البارود بالبحيرة قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تنظم مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين 6 و7 أبريل بقرية جنبواى بمركز إيتاى البارود.

وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمة" وخطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتقدم القافلة الكشف والعلاج مجانًا في تخصصات "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.


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