تحرير 21 محضرا خلال حملة تموينية بفرشوط فى قنا

صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركز فرشوط، أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة تموينية متنوعة.



وأضاف "الداودي"، أن المخالفات التموينية شملت تحرير 15 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين تصرف في دقيق مخابز، ومحضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن.



وأكد محافظ قنا، أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.