إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 10 عمال بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل،علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إتجاه نزلة الاقليمى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل،علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إتجاه نزلة الاقليمى، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى ، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات .