وصول ثلاثة أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية بقنا ضمن مشروع صكوك الإطعام

قنا صابر سعيد

شهد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا وصول كمية من اللحوم تبلغ ثلاث أطنان، مقدمة من وزارة الأوقاف، ضمن مشروع "صكوك الإطعام" الذى أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا.

أوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم تسليم الأطنان الثلاثة إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها على ثلاث ألاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة من أجل توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشاد فضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا بمشروع وزارة الأوقاف "صكوك الإطعام" فى خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة ، بداية من عملية تلقى التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتا إلى انه تم حتى الآن وصول 13 ألف طن من اللحوم من بداية إطلاق المشروع داخل المحافظة حتى الآن.

وأضاف حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم تحديد الأسر التى سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدا لتوزيعها على المستحقين.