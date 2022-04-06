توزيع 3 أطنان لحوم و3 آلاف شنطة مواد تموينية على المستحقين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة فى تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أشار الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام وشنط السلع التموينية إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعى الذى تقدمه وزارة الأوقاف.

بينما أوضح عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه ورد للمديرية الدفعة السادسة من لحوم صكوك الإطعام، والتى تضم 3 أطنان لحوم، وكذلك الدفعة الرابعة من السلع التموينية والتى تشمل 3000 شنطة لتوزيعها على المستحقين، وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات القاعدية المنتشرة فى مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقا لقواعد بيانات المستحقين من محدودى الدخل والأيتام والأرامل وذوى الهمم.

يُذكر أن محافظة الشرقية خلال الفترة السابقة قد استقبلت 6 دفعات من صكوك الإطعام بإجمالى 17 طن لحوم و4 دفعات شنط مواد تموينية بإجمالى 14 ألف شنطة، قدمت من مديرية الأوقاف لمديرية التضامن الاجتماعى لتوزيعها على المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.