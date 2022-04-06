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مصرع طفل سقط فى ترعة أثناء لهوه أمام منزله بإحدى قرى الغربية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:43 ص
مصرع طفل سقط فى ترعة أثناء لهوه أمام منزله بإحدى قرى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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لقى طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه غرقا داخل إحدى الترع الكائنة أمام منزله بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وذلك أثناء اللعب واللهو أمام المنزل، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة التى صرحت بدفنه، لعدم وجود شبهة جنائية.

 

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمصرع طفل يدعى "آدم ص ى" يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك آثر سقوطه فى الترعة المارة أمام منزله بالقرية أثناء لهوه، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى مشرحة المستشفى العام .

 

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة آلتى أصدرت تصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية .


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