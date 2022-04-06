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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:13 ص
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 14 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بقنا، بالقرب من قرية بركة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 14 شخصا بينهما رضيعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بالقرب من قرية بركة في نجع حمادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي.



 


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