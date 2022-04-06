إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 14 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بقنا، بالقرب من قرية بركة.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 14 شخصا بينهما رضيعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بالقرب من قرية بركة في نجع حمادي.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي.
اسعاف - أرشيفية
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أصيب 14 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي بقنا، بالقرب من قرية بركة.
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