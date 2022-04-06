محافظ شمال سيناء يتفقد مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد بعد التطوير بتكلفة 3 ملايين جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اليوم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تم تنفيذها من خلال مؤسسة الروضة وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأشار المحافظ أن المدرسة تضم عدد 1111 طالبة بالمرحلة الإعدادية وعدد 24 فصلا وكذلك 104 طلاب بالمرحلة الإبتدائية بإجمالى 6 فصول، وكذلك عدد 128 رياض أطفال بعدد 4 فصول.

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على ما تم انجازه من تطوير ورفع كفائته مؤكدا على أهمية الاجتهاد فى العملية التعليمية لتحصل المدرسة على أعلى الدرجات متمنيا أن يكون أوائل الحافظة من مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد.

وعلى هامش الافتتاح تفقد المحافظ معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية لمدارس إدارة العريش التعليمية

والذى أقيم تحت إشراف التربية الاجتماعية تحت قيادة غزوة القصاص، كما تم تفقد الأعمال الفنية بمعرض التربية الفنية الخاص بالمدرسة والذى أقيم تحت إشراف أسرة التربية الفنية بالمدرسة.

وعقب الافتتاح وتفقد المعارض الخاصة بالأنشطة قام المحافظ بحضور بعض العروض الفنية المقدمة من طلاب المدرسة والتى أقيمت تحت إشراف أمل عبد الكريم مدير مدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، والتى اشتملت على بعض العروض الفنية مثل الجمباز والعرض الرياضى ، وكذلك عرض رمضانى باللغة الإنجليزية واسكتش أنا صايم .

رافق المحافظ كلا من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ومنى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية وعز عزازى وكيل الإدارة ، وكذلك مجلس أمناء إدارة العريش التعليمية وقيادات التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة وكافة العاملين بها.



العاملين بمدرسة بسمة سعيد الإعدادية



محافظ شمال سيناء مع طلاب مدرسة بسمة سعيد الإعدادية