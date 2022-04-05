واشنطن تزود أوكرانيا بأجهزة إنقاذ إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تزود أوكرانيا بأجهزة إنقاذ إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية.

وفى وقت سابق قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.