اليوم السابع
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بوتين يندد بـ"الضغط" الأوروبى على "غازبروم" ويهدد بإجراءات انتقامية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:38 م
بوتين يندد بـ"الضغط" الأوروبى على "غازبروم" ويهدد بإجراءات انتقامية بوتين
كتب أحمد عرفة

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ندد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بـ"الضغط" الأوروبي على "غازبروم"، مهددا بإجراءات انتقامية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت إسبانيا عن طرد 25 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة الروسية، وقال وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس، "اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الصباح قرارًا بطرد العديد من الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية لأنهم يمثلون تهديدًا للمصالح الأمنية لهذا البلد".

وأوضحت الصحيفة أنه تم عقد مؤتمر بعد مجلس الوزراء، حيث حدد أنه سيكون هناك حوالي 25 شخصا على الرغم من أنهم ما زالوا "ينهون القائمة" وأنهم "سيحصلون على أيام قليلة، ليست كثيرة، حسبما قالت قناة "كادينا سير" الإسبانية.

وأشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أنه لن يتم إدراج السفير في تلك القائمة، وقال "نريد إعطاء فرصة للحوار، نريد الحفاظ على شخصية السفير لدى إسبانيا والسفير الإسباني لدى روسيا لأننا لا نفقد الأمل في انتهاء حرب بوتين".

وأشار ألباريس أيضًا إلى أنه بعد ذلك المؤتمر الصحفي، سيشرح لمختلف المجموعات البرلمانية هذا القرار الذي اتخذته بالفعل دول أخرى مثل بلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك وأيرلندا ومؤخراً فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا.


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