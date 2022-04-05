"حماية المستهلك" يتحفظ على 7500 صندوق شيكولاتة لتأكيد خلوها من مواد مخدرة

كتب مدحت وهبة

شن جهاز حماية المستهلك " حملات رقابية على مدار الساعات الماضية منذ مساء امس الاثنين عقب تواصل "اليوم السابع" مع الجهاز بشأن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حول وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث قام الجهاز بسحب كميات كبيرة من الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا.

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لليوم السابع إن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بحملات مساء امس بمجرد تداول البعض عن وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، وتم سحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق والتحفظ على أكثر من 7500 صندوق شيكولاته وسيتم إرسالها الى المعامل المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.