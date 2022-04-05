اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: تغطية 69% من الشعب المصرى بمظلة التأمين الصحى خلال 2022

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: تغطية 69% من الشعب المصرى بمظلة التأمين الصحى خلال 2022 وزارة الصحة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات:-
 
848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2022
تلاميذ الرابع الابتدائى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بتقييمات أبريل
الصحة: تغطية 69% من الشعب المصرى بمظلة التأمين الصحى خلال 2022
التعليم تحدد السن المطلوب للتقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية
المدارس تجرى الامتحانات العملية للحاسب الآلى للثانوى العام
«الصحة» تطلق نموذجا إلكترونيا لمشاركة مقترحات المواطنين عن الخدمات الصحية
بعد تراجع استهلاك الخبز.. التموين تخفض حصص المخابز من الدقيق 10% خلال رمضان
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 30 محفظا ومحفظة جدد للقرآن الكريم
"التضامن" تبث 12 رسالة توعية للارتقاء بحياة المواطن واستقرار أسرته
التضامن: لدينا 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة

 


الصحة

كورونا

التأمين الصحى

التموين

التعليم

اخبار مصرية

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