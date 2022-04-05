وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم - إن "هذه العقوبات سيكون لها أثر مرتد على الاقتصاد الأوروبي وذلك في إطار تعقيبه على دعوة الحكومة الألمانية إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد فظائع الحرب في مدينة بوتشا الأوكرانية".

وأضاف شالينبرج أن إمدادات الغاز يجب أن تكون بمنأى عن العقوبات لأن لها تأثير ضار واسع على الجانبين.

وتابع أن "وقوع مذبحة بوتشا هو أمر صادم للجميع"، معتبرا أن "هذه صور لم نكن نتوقعها في أوروبا مطالبا بتحقيق دولي في هذه الجريمة"، مشيرا إلى أنه يجب على المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى التحقيق في هذا الأمر الآن ويجب محاسبة مرتكبي الجريمة.

ولفت الوزير إلى أن النمسا تؤيد تقديم شكوى عن الأوضاع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتوقع إقرار المزيد من العقوبات ضد روسيا قريبا مع استثناء فكرة حظر الغاز الروسي، لافتا إلى أنه يمكن تشديد الخناق من خلال عقوبات في مجالات أخرى.