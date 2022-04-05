السيطرة على حريق بمخزون التنر بمستشفى بنها الجامعى دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق داخل مخزون التنر بمستشفى الجامعي ببنها بالدور الأرضي، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، غخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدينة بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزون لتنر بلدور الأرضى بمستشفى بنها الجامعى.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الواقعة، وبفضل جهود رجال الجماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة خسائر بشرية أو إصابات، حيث تبين نشوب حريق بمخزون التنر بالمستشفى بالطابق الأرضى، وتحرر محضر بالواقعة.