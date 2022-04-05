أمين عام حلف الناتو يدعو كل الدول الحلفاء لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

دعا الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، كل الدول الحلفاء لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة إكسترا نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.
وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.
أمين عام حلف الناتو يدعو كل الدول الحلفاء لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانياالثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:34 م
الناتو
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دعا الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، كل الدول الحلفاء لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة إكسترا نيوز منذ قليل.
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