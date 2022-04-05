اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:35 م
أكرم القصاص
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الناتو: نتوقع توغلا روسيا فى جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال دونباس

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:16 م
الناتو: نتوقع توغلا روسيا فى جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال دونباس الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج
وكالات

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