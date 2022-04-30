8 أسباب لنشوب الحرائق فى المخازن أبرزها التخزين السيئ لـ"الكراكيب"

توجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين

- التجهيزات والتركيبات الكهربائية وحدوث شرربسبب خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن .

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن .

- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد

- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال