8 أسباب لنشوب الحرائق فى المخازن أبرزها التخزين السيئ لـ"الكراكيب"

توجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:
- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.
- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.
- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين
- التجهيزات والتركيبات الكهربائية وحدوث شرربسبب خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن .
- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن .
- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.
- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد
- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال
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