ضبط عامل طعن نجل عمه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجوار فى طما سوهاج‎‎

سوهاج: محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج عاملا مصابا "بجرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى" وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، وذلك على إثر تعدى نجل عمه عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بطما شمال سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بجرح شبه نافذ عقب تعد نجل عمه عليه بالشارع وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع البحث والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو أحمد ح ا ع 50 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزي مصاباً "بجرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى " وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤاله أتهم نجل عمومته المدعو محمد ح ا م 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعد عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " مطواة " وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.