شكوى من طفح الصرف الصحى بتقسيم المهندسين بالزقازيق.. والشركة ترد

كتبت: شيماء حمدى- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ عبدالرحمن محمد حسين، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب طفح الصرف الصحي وتراكم المياه في منطقة علاء الدين، تقسيم المهندسين، المواجهة لجامعة الزقازيق، فأصبح الشارع بيئة لنشر الأمراض والرائحة الكريهة وانتشار الحشرات، قائلا: "البيوت مهددة بالانهيار وعائمة علي برك من الماء، تم إبلاغ المسئولين بالصرف والإسكان، ولكن لا حياة لمن تنادي ولا أحد يسعي لحل المشكلة".

من جانبها، أفادت شركة الصرف الصحي بالشرقية، أن شبكة الصرف الصحي الموجودة بالمنطقة شبكة صرف صحي أهالي تم تنفيذها بالجهود الذاتية وغير خاضعة للشركة، كما تم دفع فرق الصيانة على مدار أسبوع متواصل وتم تطهير الشبكة بالكامل.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".