الرئيس السيسى يتبادل مع عاهل الأردن التهنئة بعيد الفطر المبارك

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.