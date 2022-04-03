اليوم السابع
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الأمير تشارلز يصحب عددا من المرشدين السياحيين فى جولة حول حدائق "هاى جروف"

الأحد، 03 أبريل 2022 12:21 م
الأمير تشارلز يصحب عددا من المرشدين السياحيين فى جولة حول حدائق "هاى جروف" الأمير تشارلز
ريهام عبد الله

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رحب الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطاني، بعدد من المرشدين السياحيين فى منزله الريفى، وقادهم فى جولة حول المساحات الخضراء.

أمير ويلز، البالغ من العمر 73 عامًا،قاد المجموعة من المرشدين، قبل افتتاح "حدائق هاى جروف"، الموسمي للجمهور، تحدث الأمير تشارلز، الذى كان مرتديًا ربطة عنق حمراء وقميصًا أبيض، عن أزهاره وأشجاره المفضلة، وأسباب إدراجها في مجموعة الحديقة هذا الموسم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويعمل أكثر من 60 مرشدًا حدائق في العقار من قبل منظمة الأمير، وانضم الكثيرون إلى تشارلز في جلسة تعريفية قبل دء موسم جولات حدائق هاى جروف 2022.

كل عام، يستقبل العقار المملوك للأمير تشارلز، والذى يضم حدائق مذهلة حوالي 40.000 زائر.

الأمير تشارلز فى حدائق هاى جروف
الأمير تشارلز فى حدائق هاى جروف

 

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

 

أمير ويلز
أمير ويلز

ومن جهة أخرى حرص الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا، دوقة كورونوال، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمى لـ"كلارينس هاوس"، عبر موقع "إنستجرام"، صورة الأمير تشارلز مع زوجته كاميلا، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، من زيارة سابقة لهما إلى الجامع الأزهر فى القاهرة.

وعلق الأمير تشارلز على الصورة: "السلام عليكم، بينما يبدأ المسلمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والكومنولث الأوسع، فترة من الصيام والصلاة في بداية شهر رمضان، تنضم إليّ زوجتي في اغتنام هذه الفرصة لنقل أحر تمنياتنا إلى جميع من يحتفلون بهذا الشهر".

وأضاف: "يوفر رمضان وقتًا للتفكير في بركاته الخاصة وللتعبير عن الامتنان، إن إحدى أعظم طرق إظهار الامتنان في الإسلام، كما أفهم، هي خدمة من هم أقل حظًا في مجتمعنا، لا يتوقف كرم روح المسلمين وكرم ضيافتهم عن إدهاشي، وأنا متأكد من أننا مع دخولنا أوقاتًا غير مستقرة، حيث يكافح الكثيرون الآن للتعامل مع التحديات المتزايدة، سيصبح المجتمع المسلم مرة أخرى مصدرًا للأعمال الخيرية الهائلة إعطاء هذا رمضان".

 
 

الامير تشارلز

حدائق هاى جروف

امير ويلز

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