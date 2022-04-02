الأمير تشارلز وزوجته يهنئان المسلمين بمناسبة رمضان بسرد فضائل الشهر الكريم

كتب: إيهاب محمد

حرص الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا، دوقة كورونوال، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، ونشر الحساب الرسمى لـ"كلارينس هاوس"، عبر موقع "إنستجرام"، صورة الأمير تشارلز مع زوجته كاميلا، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، من زيارة سابقة لهما إلى الجامع الأزهر فى القاهرة.



الامير تشارلز

وعلق الأمير تشارلز على الصورة: "السلام عليكم، بينما يبدأ المسلمون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والكومنولث الأوسع، فترة من الصيام والصلاة في بداية شهر رمضان، تنضم إليّ زوجتي في اغتنام هذه الفرصة لنقل أحر تمنياتنا إلى جميع من يحتفلون بهذا الشهر".

وأضاف: "يوفر رمضان وقتًا للتفكير في بركاته الخاصة وللتعبير عن الامتنان، إن إحدى أعظم طرق إظهار الامتنان في الإسلام، كما أفهم، هي خدمة من هم أقل حظًا في مجتمعنا، لا يتوقف كرم روح المسلمين وكرم ضيافتهم عن إدهاشي، وأنا متأكد من أننا مع دخولنا أوقاتًا غير مستقرة، حيث يكافح الكثيرون الآن للتعامل مع التحديات المتزايدة، سيصبح المجتمع المسلم مرة أخرى مصدرًا للأعمال الخيرية الهائلة إعطاء هذا رمضان".



الامير تشارلز والطيب

وتابع: "هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه جميعًا من روح رمضان - ليس فقط الكرم، ولكن أيضًا التقشف، والامتنان، والعمل الجماعي في الصلاة، والتي ستوفر راحة كبيرة للكثيرين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الشهر المبارك، أدعو الله أن يحظى جميع المسلمين بشهر رمضان المبارك.. رمضان مبارك".